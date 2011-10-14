В Москве ночью сгорели три маршрутки

На северо-востоке Москвы в ночь на пятницу сгорели три маршрутки. Инцидент произошел на территории таксомоторного парка N 20 на Полярной улице, дом 39. Возгорание произошло около двух часов ночи.



Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. К моменту приезда пожарных пламя охватило три автомобиля Ford Transit. Пожар был быстро потушен, его причины будут установлены в ходе экспертиз.



