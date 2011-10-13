Предполагаемый участник покушения на начальника УФСИН Дагестана блокирован

В Дагестане полицейские и спецназовцы вечером во вторник блокировали в подъезде пятиэтажного жилого дома предполагаемого участника нападения на начальника республиканского УФСИН Муслима Дахаева.

Сотрудники полиции вместе с бойцами спецназа заблокировали в подъезде нового пятиэтажного жилого дома одного из участников покушения на начальника УФСИН. В момент нападения на Дахаева его охрана вступила с бандитами в перестрелку. Сам начальник УФСИН был ранен и доставлен в больницу. В ходе перестрелки охранникам удалось ранить одного из нападавших. Злоумышленнику удалось скрыться, но по следам крови полицейские установили, что он находится в жилом доме, передает Интерфакс.



Подъезд дома блокирован. Принимаются меры к задержанию либо к ликвидации бандита.

Начальник УФСИН был ранен в кисть руки, его жизнь вне опасности.