В Курске неисправный трамвай врезался в группу рабочих

В Курске из-за отказа тормозов трамвай врезался в группу рабочих на площади Перекальского в районе Кировского моста.

В результате аварии три человека пострадали. Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести они были доставлены в железнодорожную больницу. К месту ЧП были оперативно направлены спасатели, ГИБДД, скорая помощь.

По данным представителя МЧС России по Курской области, очевидцы инцидента позвонили и сообщили в областную "Службу спасения" о происшествии на площади Перекальского. Выяснилось, что у движущегося трамвая внезапно отказала тормозная система. В результате он врезался в работавших у железнодорожного полотна рабочих-путейцев.