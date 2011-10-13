В Москве разыскивают машину, сбившую 5-летнего ребенка и скрывшуюся с места ДТП

В Москве в четверг вечером объявлен в розыск автомобиль "Жигули" 9-й модели, сбивший пятилетнего ребенка на Бескудниковском бульваре, и скрывшийся с места происшествия. Пострадавший мальчик сейчас находится в реанимации.

"АН" сообщали, что "девятка", проезжая на высокой скорости, сбила маленького ребенка прямо во дворе дома № , 10, корпус 4 на Бескудниковском бульваре. После происшествия автомобиль ВАЗ-2109 скрылся.