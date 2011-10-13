В Петербурге разлив ртути обнаружили в жилом доме на Пулковской улице

В Петербурге на Пулковской улице, в жилом доме № 6, в первой парадной на восьмом этаже жилец обнаружил капли ртути прямо за лифтом. Мужчина сообщил об опасной находке в аварийную экологическую службу.

Приехав на вызов, специалисты обнаружили разлив ртути на площади около 1 кв. м. Замеры показывали превышение даже после того, как ртуть тщательно собрали, а лестничную площадку обработали, передает БалтИнфо.

Экологи установили источники паров ртути. Ими оказались мешки со строительным мусором. В парадной дома шел ремонт: меняли окна. Специалисты-аварийщики вынесли опасные мешки из дома и отправили их на утилизацию. Последние замеры не показали превышения концентрации паров ртути в жилом доме.