В Казахстане 40 студенток устроили массовую драку из-за ухажера

В Казахстане произошла массовая драка с участием нескольких десятков студенток. Поводом для конфликта стала ссора двух студенток из-за молодого человека, к которой присоединились их многочисленные подруги по вузу.



Драка произошла в Актобе, административном центре Актюбинской области, пишет NEWSru.com. Девушки из колледжей при университете имени Жубанова и имени Баишева устроили потасовку. В полицию о драке сообщили прохожие. В драке участвовали девушки со второго курса, будущие бухгалтеры, финансисты, специалисты нефтяной отрасли.