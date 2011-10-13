В Татарстане школьница покончила собой, повесившись на капроновой веревке

В Татарстане школьница покончила с собой. Следователи выясняют, по какой причине девочка свела счеты с жизнью. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Эдуард Абдуллин. Инцидент произошел 12 октября около 14:00 в деревне Михайловка Актанышского муниципального района. 14-летняя девочка повесилась на капроновой веревке в прихожей. Предварительная причина суицида - ссоры в семье. Отец школьницы злоупотреблял спиртными напитками и в состоянии алкогольного опьянения часто устраивал скандалы.