В Каспийском море потерпел крушение танкер "Григорий Бугров". С его борта сняты одиннадцать человек. Теплоходом "Амур-2115" они были доставлены в Астрахань. Трое, включая капитана, остаются на катере. По данным Главного управления МЧС России по Дагестану, сообщение о бедствии было получено в 14:30. Жертв и пострадавших нет, передает Интерфакс. У танкера был пробит левый борт, машинное отделение затоплено, корма на грунте, крен 27 градусов.