В центре Рио-де-Жанейро произошел взрыв в закусочной, пострадали 17 человек

В центре Рио-де-Жанейро произошел взрыв в одной из закусочных. Три человека погибли, еще 17 получили ранения. По данным службы Гражданской обороны, взрыв произошел на первом этаже 11-этажного дома на площади Тирадентис.



Взрывная волна выбила стекла в окнах и повредила восемь этажей здания, передает РИА Новости. 17 человек были госпитализированы, из них трое - в тяжелом состоянии. В настоящее время район происшествия оцеплен, в связи с риском обрушения пострадавшего здания движение на близлежащих улицах перекрыто. Ведется следствие.