Женщину и 2-летнего ребенка, пострадавших в ДТП в Турции, прооперировали

В Турции в реанимационном отделении больницы «Side Anado Lu Hastanesi» находятся трое россиян из Новосибирска, пострадавших накануне в ДТП по пути в аэропорт. 29-летней Татьяне Кузнецовой и ее двухлетней дочери Даше уже сделали операции.

В настоящее время их жизни ничего не угрожает. Вскоре будет прооперирована 55-летняя Нина Образцова, которая в результате ДТП получила перелом ребер и рук, передает Интерфакс.

Напомним, в Турции недалеко от курортного города Анталья по пути в аэропорт перевернулся микроавтобус с туристами из Новосибирска. Инцидент произошел. Травмы различной степени тяжести получили 18 человек, в том числе шестеро детей в возрасте от 1 года до 9 лет. Шестеро граждан России, попавших в аварию с участием туристического автобуса, остаются на госпитализации в Турции.

Гендиректор компании «Пегас Туристик» Анна Подгорная уточнила, что микроавтобус следовал из района Чолаклы в аэропорт Антальи для вылета в Россию. В автобусе находились 18 российских туристов, гид и водитель, передает МТРК «Мир. Авария произошла около 17 часов по местному времени. После ДТП все 18 человек прошли медицинский осмотр в госпитале Анадолу. 12 человек смогли улететь в Россию своим же рейсом.