Ростуризм подтвердил, россияне не пострадали при землетрясении на Бали - ВИДЕО

Ростуризм подтвердил, что пострадавших среди российских туристов в результате мощного землетрясения в районе индонезийского острова Бали нет. По данным туроператоров, работающих по этому направлению, на Бали могут находиться не более 200 - 300 россиян.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло сегодня утром. Эпицентр землетрясения находился в 100 км к югу от Денпасара, очаг залегал на глубине 61 км. По сообщению Геологической службы США, угрозы цунами землетрясение не вызвало.

По предварительным данным, пострадали 42 человека. Сообщений о погибших не поступало. По словам очевидцев, в стенах многих жилых домов появились трещины, а у некоторых обрушились крыши. В городах южного побережья Бали землетрясение вызвало панику. Во время толчков в ряде гостиниц были эвакуированы постояльцы и персонал.

Отметим, россияне любят отдых на Бали, где популярен пляжный и экологический виды туризма.