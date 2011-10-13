Пропавшую студентку МГУ Ирину Артёмову могли вывезти за границу. Следственные органы выдвинули несколько версий исчезновения студентки московского университета.



Сегодня в управлении уголовного розыска по Москве сообщили, возможно, девушку вывезли за границу или она стала жертвой насильников. Случай с пропажей студентки Ирины Артемовой вызвал особый резонанс после публикации в социальных сетях сообщений ее родственников и друзей о пропаже студентки. К поискам Ирины подключились волонтеры. Оперативники проверили и проверяют большой объем информации в Интернете, но зачастую она не соответствует действительности.



Несколько дней назад добровольцы, разыскивающие Ирину Артёмову, прекратили её поиски.



Следствие продолжает отрабатывать все связи пропавшей и собирать информацию о ее возможном месте нахождения.