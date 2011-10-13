В Солнечногорске задержали террориста из Узбекистана

В Московской области задержан гражданин Узбекистана, обвиняемый у себя на родине в совершении терактов. Террориста задержали в Солнечногорске. Мужчина был объявлен в международный розыск.



Сотрудники полиции задержали гражданина Узбекистана в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В настоящее время решается вопрос о депортации задержанного. О задержании предполагаемого террориста уже сообщено в правоохранительные органы его республики, передает РИА Новости.