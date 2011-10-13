Массовая драка студенток произошла в казахстанском городе Актобе (бывшем Актюбинске), в которой участвовали учащиеся двух местных колледжей, действующих при двух городских университетах.



По информации издания "Диапазон", драка возникла из-за того, что студентки "не поделили парня". Сколько девушек участвовало в этом конфликт изначально, не уточняется, но к драке подключились десятки студенток. И в результате в потасовке принимали участие более 40 девушек.



В одном из колледжей факт произошедшей драки подтвердили, но сказали что она произошла не во время занятий, в драке участвовали "девушки со второго курса, будущие бухгалтеры, финансисты, специалисты неф­тяной отрасли", - сообщил замдиректора колледжа Есенгали Толепберген.



В департаменте внутренних дел информацию о драке также подтвердили, но подробностей не раскрыли, сообщив, что заявлений от пострадавших в полицию не поступало.