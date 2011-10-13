Операции, сделанные россиянам, пострадавшим в ДТП в Турции, оплатят страховщики

Лечение в госпитале российских туристов, пострадавших в ДТП в Турции, будет полностью оплачено по страховке, сообщила в четверг генеральный директор туркомпании "Пегас туристик" Анна Подгорная.

"Авария, в которую россияне попали по пути в аэропорт Антальи, это страховой случай", - заявила она.

Турецкие врачи госпиталя Анадолу сделали операцию троим российским туристам, которые пострадали в ДТП в Турции в среду, их жизни ничего не угрожает, сообщает в четверг представитель министерства здравоохранения Новосибирской области Оксана Дуничева.

Туристический автобус, принадлежащий компании "Пегас Туристик", попал в ДТП по дороге в аэропорт Антальи. Всего в микроавтобусе находилось 18 россиян, шесть из них доставлены в больницу, двое в тяжелом состоянии – мать и ребенок.

"Две женщины 55 и 59 лет, а также двухлетний ребенок находятся в реанимации после операции", - сообщает Дуничева.