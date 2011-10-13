В крупном ДТП в Подмосковье столкнулись четыре автомобиля, погибли люди

В ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что в Подмосковье в крупном дорожно-транспортном происшествии (ДТП) столкнулись четыре автомобиля, погибли четыре человека, еще двое ранены.



Сотрудник Главного управления МЧС рассказал, что по неустановленной пока причине, на 15-м км трассы А-107 - Малое Московское бетонное кольцо, произошло столкновение лоб в лоб грузовой "Газели", "ВАЗ-2109", "Пежо-308" и "Тойоты". В результате столкновения четыре человека погибли на месте, еще двое пострадали, один из них в тяжелом состоянии был госпитализирован.



По словам сотрудника МЧС, в настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства ДТП, передает Интерфакс.