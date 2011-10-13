Жители Брянска перекрыли федеральную трассу в память о погибшем в ДТП ребёнке

Жители Брянска накануне вечером провели несогласованный митинг, посвященный памяти трехлетней Сони Сиваковой, погибшей на проспекте Московский в Фокинском районе города. В нем приняли участие около 1000 человек.

Около сотни митингующих на 20 минут перекрыли движение по федеральной трассе.

Полицейские задержали троих участников акции протеста, на них составлены протоколы об административном правонарушении.

Поводом для митинга стало ДТП. В среду днем на Московском проспекте Брянска машина сбила мать и ребенка, девочка погибла на месте, женщина госпитализирована. Водителя автомобиля после аварии не задержали.

Сразу после ДТП в социальных сетях появились обращения к горожанам выйти на улицу и потребовать наказать виновную в трагедии. В полдень пресс-служба УМВД распространила информацию, что митинг якобы отменен организаторами.

Однако к половине седьмого вечера к месту ДТП начал подтягиваться народ. Многие несли цветы и игрушки. Постояв некоторое время вдоль дороги, наиболее отчаянные вышли на трассу. За ними потянулись и остальные. Манифестанты выразили недовольство по поводу избранной меры пресечения в отношении водителя, совершившего наезд. Люди скандируют "Тюрьма, тюрьма!".

Многие ругают ГИБДД. Говорят, что на этом месте аварии не редкость, но гаишники бездействуют.