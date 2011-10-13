В Приморье исчезло озеро с лотосами, занесенными в Красную книгу

В Приморье в Пожарском районе края исчезло озеро с лотосами, которые занесены в Красную книгу. Специалисты Росприроднадзора выясняют причины произошедшего.



Представитель отдела по особо охраняемым природным территориям управления Росприроднадзора Приморья сообщил, что "проблема есть, это факт. Сейчас мы собираем сведения о количественном и качественном составе исчезнувшего озера: если там было много краснокнижных растений и животных - мы будем принимать меры".



Сотрудник Росприроднадзора Приморья уточнил, что материалы об уничтоженном озере поступили в управление ведомства из прокуратуры Пожарского района.



По его словам, если выяснится, что кто-то специально осушил озеро, то для него это может обернуться административной ответственностью по ст. 8.35 КоАП РФ - уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, либо уголовной ответственностью по ст. 259 УК РФ - уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу России.



Ученые Биолого-почвенного института Дальневосточного отделения РАН на заседании Координационного совета по проблемам экологии края сообщили, что местные жители винят в уничтожении лотосового озера предпринимателя из Арсеньева, в собственности которого находилась земля в том районе, передает Интерфакс.