В Токио зафиксировано превышение уровня радиации почти в 20 раз
13 октября 2011, 09:43 [ «Аргументы Недели» ]
В Парке Андерсен города Фунабаси, прилегающем с запада к Токио, в четверг экологи зафиксировали уровень радиации, в 16,5 раз превышающий норму. Уровень излучения составил там 5,82 микрозиверта в час.
При таких показателях, по действующим в Японии правилам, граждан полагается отселять. Сейчас радиационная зона огорожена, ее будут исследовать специалисты.
Тем временем внимание жителей Токио привлечено к превышению уровня радиации, зафиксированному в одном из самых населенных жилых районов города Сэтагая. Оно обнаружено у ограды одного из домов, уровень облучения там превышает норму в 10 раз.
Ширина опасной зоны не превышает нескольких метров. Она находится в низине, и не исключено, что в первые дни после аварии на АЭС "Фукусима-1" там скапливалась дождевая вода с повышенным содержанием изотопов цезия.
Муниципальные власти огородили "опасный пятачок" и рекомендуют местным жителям не приближаться к нему.