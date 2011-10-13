В Токио зафиксировано превышение уровня радиации почти в 20 раз

В Парке Андерсен города Фунабаси, прилегающем с запада к Токио, в четверг экологи зафиксировали уровень радиации, в 16,5 раз превышающий норму. Уровень излучения составил там 5,82 микрозиверта в час.

При таких показателях, по действующим в Японии правилам, граждан полагается отселять. Сейчас радиационная зона огорожена, ее будут исследовать специалисты.

Тем временем внимание жителей Токио привлечено к превышению уровня радиации, зафиксированному в одном из самых населенных жилых районов города Сэтагая. Оно обнаружено у ограды одного из домов, уровень облучения там превышает норму в 10 раз.

Ширина опасной зоны не превышает нескольких метров. Она находится в низине, и не исключено, что в первые дни после аварии на АЭС "Фукусима-1" там скапливалась дождевая вода с повышенным содержанием изотопов цезия.

Муниципальные власти огородили "опасный пятачок" и рекомендуют местным жителям не приближаться к нему.