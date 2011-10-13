На Калининской линии московского метрополитена утром четверга произошёл незапланированный сбой движения поездов, что очевидно связано со строительством нового участка ветки, сообщает справочная служба столичной подземки.

Поезда на Калининской линии сейчас следуют с увеличенными интервалами. На всех станциях пассажиров предупреждают об этом.

"Желтую" ветку столичного метро в настоящее время тянут от станции "Новогиреево" в район Новокосино.

Строительство платформы станции "Новокосино" Калининской линии началось 12 октября, сообщил начальник комплекса тоннельных работ столичной подземки Евгений Макаров. По его словам, станция будет неглубокого заложения, поэтому в ней не предусмотрены эскалаторы, однако будут лифты для инвалидов.

Открытие станции "Новокосино", которое запланировано на 2012 год, облегчит жизнь жителям не только одноименного района, но и ближайших подмосковных городов - Реутова, Железнодорожного и Люберец. Добраться до центра Москвы они смогут меньше, чем за полчаса.