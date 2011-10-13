НАХОДчивые вандалы посадили вождя мирового пролетариата на сыр

В Приморье задержаны авторы произведения "Владимир Ильич сидит на сыре". Два художника, одному 21, а второму 22 года за пару часов, ночью разукрасили в Находке постамент памятника Ильича в горошек, напоминающий сыр.

Теперь юношей ожидает штраф в размере до 200 000 рублей или лишение свободы на два года, веселенький постамент, скорее всего, приобретет прежний вид.



Пострадал пьедестал, на котором сидит вождь пролетариата, вандалы выкрасили в желтый цвет, а уже на этом фоне нарисовали крупный зеленый горошек. По словам самих хулиганов, они хотели повеселить горожан, изобразив Ленина "сидящим на сыре". Вандалы так же приложили руку к скамейкам, стоящим в сквере у памятника, которые были выкрашены в те же пестрые цвета.

Юмор не оценили ни стражи порядка, ни служащие муниципалитета, ни жители города, для которых затевалось увелелительное мероприятие.

"В понедельник жители Находки сообщили в полицию о том, что ступени памятника, на которых сидит Ленин, выкрашены в желтый цвет с зелеными пятнами. Также была раскрашена гравировка с именем и фамилией автора скульптуры", - сказал представитель пресс-службы УМВД по городу.

"Самое обидное, что мы недавно завершили реконструкцию этого сквера. Видимо кому-то показалось, что получилось слишком скучно", - сетуют в мэрии. В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела, пока все материалы находятся на рассмотрении у участкового. В зависимости от того, как будет оценен ущерб, нанесенный памятнику, будет определена и мера наказания для правонарушителей.





