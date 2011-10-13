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Шестеро россиян остаются в турецкой больнице после ДТП

13 октября 2011, 07:23 [ «Аргументы Недели» ]

Шестеро россиян остаются в турецкой больнице после ДТП

В Турции в четверг шестеро пострадавших накануне в результате ДТП российских туристов остаются в госпитале города Манавгата. Их жизнь вне опасности, однако состояние двоих - матери и дочери - врачи оценивают как тяжёлое.

Авария произошла накануне. Автобус, который вез наших соотечественников из гостиницы в аэропорт Антальи, в районе населенного пункта Чолаклы подрезала автомашина, после чего водитель, не справившись с управлением, врезался в стоявший на обочине грузовик.

В автобусе находились 20 человек: 18 туристов, гид и водитель. 12 туристам медпомощь не потребовалась, и они вылетели своим рейсом в Новосибирск. Расходы на лечение пострадавших возьмет на себя страховая компания.

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//Авторы АН

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