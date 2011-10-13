Причиной пожара, возникшего и ликвидированного накануне на траулере "Коканд" на Дальнем востоке в порту Петропавловска-Камчатского, стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.



Возгорание в рыбном цехе на большом морозильном рыболовном траулере(БМРТ) "Коканд" началось в 12 октября 16.40 по местному времени. В тот момент на БМРТ, стоявшем у причала рыбного порта города Петропавловска-Камчатского, находились люди; часть из них успела покинуть БМРТ еще до прибытия огнеборцев, еще пять человек были спасены – их пожарные выводили из задымленных помещений судна.



Пожару был присвоен второй, повышенный номер сложности. В результате возгорания повреждена пластиковая потолочная отделка рыбного цеха на площади 30 квадратных метров.

"Предварительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ", - сообщил представитель пресс-службы главного управления МЧС РФ по Камчатскому краю.

В настоящее время дознаватели органов надзорной деятельности и испытательной пожарной лаборатории главного управления МЧС России по Камчатскому краю устанавливают точную причину, ущерб и виновных в возникновении пожара, сообщает РИА Новости.