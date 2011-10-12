В Москве на пешеходном переходе автомобиль Ford сбил двух девушек
12 октября 2011, 18:45 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве в среду днем автомобиль Ford сбил двух девушек, переходивших по пешеходному переходу, в результате ДТП девушки были госпитализированы, об этом сообщили в столичной ГИБДД.
Сотрудник столичной автоинспекции рассказал, что инцидент произошел "около 15.30 в районе дома 29 по Кавказскому бульвару, автомобиль Ford на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двух девушек 1991 года рождения".
В настоящее время водителя иномарки допрашивают сотрудники дорожно-патрульной службы. Пострадавшие в ДТП девушки сразу после происшествия были госпитализированы в ближайшую больницу.
Причины произошедшего выясняются, передает РИА Новости.