В Москве на пешеходном переходе автомобиль Ford сбил двух девушек

В Москве в среду днем автомобиль Ford сбил двух девушек, переходивших по пешеходному переходу, в результате ДТП девушки были госпитализированы, об этом сообщили в столичной ГИБДД.



Сотрудник столичной автоинспекции рассказал, что инцидент произошел "около 15.30 в районе дома 29 по Кавказскому бульвару, автомобиль Ford на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двух девушек 1991 года рождения".



В настоящее время водителя иномарки допрашивают сотрудники дорожно-патрульной службы. Пострадавшие в ДТП девушки сразу после происшествия были госпитализированы в ближайшую больницу.



Причины произошедшего выясняются, передает РИА Новости.