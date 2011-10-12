В центре Москвы из-за пожара в здании Минфина перекрыто движение транспорта

Движение автотранспорта сегодня днем перекрыто из-за пожара, который произошел в одном из кабинетов в здании Министерства финансов в центре Москвы на улице Ильинка. Движение перекрыли сотрудники ДПС.



Около здания Минфина стоят несколько пожарных машин и две машины скорой помощи.

В настоящее время пожар в кабинете на пятом этаже административного здания ликвидирован. Пострадавших в результате пожара нет, передает РИА Новости. По данным МЧС, площадь возгорания составила десять квадратных метров. По предварительным данным, возгорание в кабинете произошло из-за замыкания электропроводки. "На момент пожара в кабинете людей не было", - сообщил представитель пресс-службы Минфина.