В Москве в драке после удара по голове у клуба Сrazy Daisy погиб человек

В Москве после драки у клуба Сrazy Daisy скончался молодой человек — 26-летний Сергей Лисичкин. Очевидцы инцидента, друзья Лисичкина, отмечавшие мальчишник в клубе на Сретенке рассказали, что в ночь на вторник Сергей Лисичкин умер после одного удара.



Одна из одноклассниц погибшего рассказала, что друзья Сергея знают «произошла потасовка во время празднования мальчишника. Возле клуба кто-то в кого-то бросил окурок. Начались разборки. Сережка получил удар то ли в грудь, то ли в голову. Упал – и все», передает «Русская служба новостей».

Ранее сообщалось, что 26-летний Сергей Лисичкин, получив удар кулаком по голове, упал на асфальт, потерял сознание и вскоре умер. В Следственном комитете сообщили, что молодой человек скончался в машине «скорой помощи».

Уголовное дело в связи с гибелью молодого человека возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Задержать никого из предполагаемых участников драки пока не удалось.

Напомним, подобный случай произошел 13 августа в Москве у ночного клуба «Гараж». Чемпион мира по самбо Расул Мирзаев нанес 19-летнему студенту Ивану Агафонову сильный удар в лицо. Агафонов упал на асфальт и потерял сохнание. Он умер в больнице. Мирзаев находится под арестом.