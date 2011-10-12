В самом центре Москвы на Ильинке горит административное здание, людей эвакуируют

В Москве в среду днем загорелось 5-этажное административное здание в самом центре столицы по адресу улица Ильинка, дом №9. Сообщение о возгорании дома поступило в 12:36 мск. На место происшествия прибыло 10 пожарных расчетов.

Спасатели обнаружили открытое горение из трех окон на четвертом этаже здания. В настоящее время проводится эвакуация, передает Интерфакс. В ГУ МЧС России по Москве о пострадавших не сообщали.



Ранее источник в правоохранительных органах города сообщил, что задымление обнаружено в здании Минфина на Ильинке.



