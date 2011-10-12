В Турции в результате наводнения на курортах погибли четыре человека

В Турции в результате наводнения в курортных областях страны погибли четыре человека. От проливных дождей пострадали населенные пункты в провинциях Анталья, Мугла, Денизли, Маниса.

В Анталье мощные грязевые потоки, сошедшие с горных областей курорта, уничтожили три моста и 25 жилых домов. Десяткам местных жителей потребовалась помощь спасателей для эвакуации из затопленных районов. В результате сильных осадков без вести пропали шесть человек.

Для спасения населения труднодоступных или отрезанных стихией сел и деревень были задействованы вертолеты. Губернатор Антальи Ахмет Алтыпармак сообщил, что проливные дожди нанесли серьезный ущерб сельхозугодиям и рыбным хозяйствам, передал телеканал «Хабертюрк»,



В провинции Денизли также пострадали рыбные хозяйства и домашний скот. 60-летняя женщина утонула, спасая корову.



В провинции Маниса два человека погибли, провалившись в разлом на дороге, размытой водным потоком. Более 15 жилых домов получили повреждения. 70-летний местный житель утонул после того, как спас свою годовалую внучку.



В прибрежном Бодруме в результате шквалистого ветра была выброшена на берег 13-метровая яхта. Более чем в ста домах затоплены первые этажи и подвалы.



В Стамбуле и Чанаккале были отменены несколько рейсов паромных переправ через Мраморное море, сообщает ИТАР-ТАСС.

По данным синоптиков, за понедельник, 01 октября, было зарегистрировано рекордное за последние 37 лет количество осадков – до 300 л на квадратный метр. Мощный циклон в основном активен в западной части Турции.