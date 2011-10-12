В Керчи таможня задержала 16 львов и тигра из передвижного цирка из Франции
12 октября 2011, 09:42 [ «Аргументы Недели. Украина» ]
В Керчи на паромной переправе четвертые сутки стоит передвижной цирк из Франции. Владелец животных, дрессировщик Фредерик Розель, не может пересечь границу, поскольку таможня требует документы на новорожденных тигрят.
В Украине Цирк Розель побывал с гастролями в Харькове, Днепропетровске, Одессе, Евпатории и Львове. 15 октября цирк должен выступать в Баку, билеты уже проданы. С каждым днем все меньше шансов успеть на представление вовремя: колонна автомобилей с животными едет со скоростью около шестидесяти километров в час, передает Керчь ФМ.
Всего в зверинце шестнадцать львов, один тигр, собаки и пони. Звери живут в вольерах, расположенных в грузовиках. Тигрята родились после того как цирк покинул Францию – в Беларуси. Проблемы начались на границе Украины и России.