В Москве массовую драку на улице Перерва устроили гастарбайтеры

В Москве массовую драку с участием порядка 20 человек устроили накауне поздно вечером граждане Таджикистана и Узбекистана. В результате драки ранены четверо приезжих рабочих.

Установлено, что во вторник около полуночи к строительным контейнерам, в которых живут узбеки, приехали таджики. Инцидент на улице Перерва у дома 6. Гастарбайтеры начали выяснять отношения, между ними произошел конфликт, перешедший в массовую драку, сообщает РИА «Новости».

Пострадали и были госпитализированы четверо. На месте полицейские обнаружили брошенную машину, на которой, предположительно, приехали несколько участников конфликта. По данному факту проводится проверка.