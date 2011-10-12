По факту смерти мужчины, доставленного из ИВС, проводится cледственная проверка

Следственный комитет проверяет обстоятельства смерти Олега Голобокова, подозреваемого в нарушении авторских прав и доставленного в больницу из изолятора временного содержания.

Олег Голобоков поступил в московскую больницу № 20 из изолятора временного содержания на Петровке 38 с диагнозом эпилепсия. Изолятор, из которого мужчину увезли по скорой, уже посетили члены общественного совета при главном управлении ГУВД.

Начальник учреждения Дмитрий Головин, рассказал, что 46-летний мужчина поступил к ним ночью. Сотрудники изолятора временного содержани сделали все, что положено по регламенту, чтобы помочь Олегу Голобокову, они действовали профессионально и грамотно, отметили члены общественного совета при ГУ ГУВД и комиссии по контролю за правами человека в местах принудительного содержания. Врачей в ИВС №1 нет, из-за кадрового дефицита, передает "Эхо Москвы".

В камере у мужчины случилось два эпилептических припадка с разницей в три часа. После второго Голобоков, судя по рассказу полицейских, упал лицом на пол, изо рта у него пошла кровь. Скорая отвезла мужчину в 20-ю больницу. В приемном покое у Голобокова случился еще один припадок, вскоре он умер в реанимационной палате. Мужчина подозревался в совершении преступления по статье о нарушении авторских и смежных прав в особо крупном размере. Вскоре следствие получит результаты судмед-экспертизы, которая поможет точно установить причины смерти задержанного.

Как передает РСН, предприниматель Алексей Козлов написал в своём блоге, что полицейские привезли в 20-ю горбольницу сильно избитого человека в наручниках. Через полчаса мужчина скончался. По словам Козлова, полицейские позвонили по телефону начальству и сказали, что задержанный "падал все время - падал, падал, а потом взял, и умер".