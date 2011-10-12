В Японии радиоактивный стронций был обнаружен на крыше жилого дома в Йокогаме, в 250 километрах от АЭС "Фукусима-1". Впервые за семь месяцев после аварии стронций-90 был обнаружен за пределами 100-километровой зоны от аварийной атомной электростанции.

Жители пятиэтажного дома в Йокогаме в июле отдали на анализы землю и глину, скопившиеся в водостоке на крыше. Согласно полученным результатам, содержание стронция-90 составляет 195 беккерелей на килограмм. Городская администрация намерена провести дополнительное расследование и анализы.

Там же был обнаружен цезий. Повторный анализ показал содержание цезия в концентрации 105 тысяч беккерелей на килограмм, передает РИА Новости.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла после произошедшего 11 марта на северо-востоке Японии мощного землетрясения и 15-метрового цунами.