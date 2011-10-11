В северной столице узбек из Киргизии совершил харакири

В Васильевском районе Санкт-Петербурга 50-летний уроженец Киргизии, узбек по национальности накануне разрезал себе живот ножом. Причины инцидента будут выяснены правоохранниками в ходе расследования.

За пять минут до полуночи в полицию Василеостровского района поступила телефонограмма из Покровской больницы. Медики рассказали, что в 23:15 к ним из коммунальной квартиры в доме в Тучковом переулке привезли 50-летнего мужчину с колото-резаным ранением живота, сообщает Росбалт.

Спустя некоторое время , скончался. Перед смертью он заявил врачам, что его ударил ножом неизвестный у станции метро "Василеостровская".

В ходе проверки это заявление не подтвердилось ни объективными данными, ни показаниями соседей.

На данный момент основная версия — самоубийство в состоянии алкогольного опьянения.