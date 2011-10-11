На востоке Москвы во вторник обесточена электроподстанция "Баскаково", где произошел пожар. Случаев отключения потребителей от электроэнергии нет. Электричество жителям района подается по резервной схеме.

"Подстанцию отключили от электроэнергии и пожарные приступили к тушению возгорания, общая площадь которого составляет 10 погонных метров. На втором и третьем этажах происходит возгорание электрокабелей в ячейках распределительных устройств. Открытое горение сбито", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Москве Евгений Бобылев.

Пожар тушат при помощи пены 12 пожарно-спасательных подразделений.

Напомним, возгорание в четырехэтажном здании подстанции на улице Кетчерская, 18, возникло 11 октября вечером.