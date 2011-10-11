На Канарах проснулся вулкан, идёт эвакуация жителей острова Иерро

На Канарских островах со дня на день ожидают извержение вулкана близ Иерро, расположенного на юго-западе архипелага. Правительство принадлежащих Испании Канар проводит мероприятия, обеспечивающие безопасность жителей.

Во вторник начата эвакуация 547 жителей местечка Ла Рестинга, расположенного ближе всего к месту произошедшего вчера на глубине 970 метров подводного извержения вулкана.

По данным находящихся на острове в Атлантическом океане специалистов Национального географического института Испании, следующее извержение может произойти в непосредственной близости к побережью острова Иерро и на меньшей глубине, что может угрожать безопасности местных жителей.

Им предложено собраться на стадионе для дальнейшей эвакуации в административный центр этого самого западного и самого маленького острова Канарского архипелага - город Вальверде.

В последние месяцы на Иерро было зафиксировано около 1 тысячи землетрясений, самое сильное из которых произошло в минувшую субботу и достигло магнитуды 4,3.