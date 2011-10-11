На электроподстанции "Баскаково" на востоке Москвы вечером вторника произошел пожар. Площадь пожара уточняется. На месте происшествия работают 12 пожарных расчетов. Данных о пострадавших нет.

"Возгорание происходит на втором и третьем на третьем этажах четырехэтажного здания подстанции на улице Кетчерская, 18. Горят ячейки распределительных узлов", - сообщил начальник пресс-службы столичного Управления МЧС Евгений Бобылёв.

Случаев отключения потребителей от электроэнергии пока не зафиксировано.