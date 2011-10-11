В Казахстане при взрыве нефтяного резервуара погибли 8 человек

В Казахстане во вторник во второй половине дня взрыв прогремел в нефтяном резервуаре в городе Актау. В результате пожара на нефтеперекачивающей станции "Актау" Мангистауского нефтепроводного управления западного филиала АО "КазТрансОйл" погибли восемь человек.

По данным МЧС республики, на территории нефтеперекачивающей станции выполнялись работы по зачистке резервуара. Неожиданно произошел взрыв газовоздушной смеси. Погибли восемь рабочих. Работами занимались сотрудники подрядной организации ТОО "Жайык Строй Люкс". Возгорание произошло "по невыясненным причинам".



Благодаря срабатыванию противоаварийной защиты и систем пожаротушения распространение огня не произошло, передают vesti.kz.



На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причины инцидента.