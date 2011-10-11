В Таиланде число жертв наводнения достигло 270 человек

Число жертв сильнейшего за многие годы наводнения в Таиланде достигло 270 человек. Жители Бангкока готовятся к наводнению, рабочие сооружают дамбы. Два округа Бангкока – Бангкае и Минбури — уже объявлены зоной стихийного бедствия.

По последним данным зарубежных СМИ, уже затоплены несколько пригородных районов столицы Таиланда. Ущерб причинён 10 тысячам человек. Ущерб от наводнений уже превысил один миллиард долларов. От природной стихии с конца июля пострадали 2,6 млн. человек.



В результате оползней разрушены участки 123 дорог и шоссе. По данным департамента по предупреждению стихийных бедствий Таиланда, затоплены 1,2 млн. га сельскохозяйственных земель.

Наводнение началось в Таиланде 25 июля 2011 года. Продолжающиеся все это время ливневые дожди и пронесшийся над территорией страны тропический шторм Нок-Тен вызвали подтопления в 57 из 77 провинций королевста.