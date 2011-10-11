Кибер-захватчики Уолл-стрита нанесли нокдаун Нью-Йоркской бирже

Кибер-взломщики подключились к борьбе с "финансовым терроризмом", сотрясающей США в последнее время и поддержали во вторник "захватчиков Уолл-стрита", кибератакой на сайт Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE).

Портал биржи был недоступен всего на протяжении двух минут, после чего возобновил работу. На проведении торгов инцидент, устроенных хакерской группировкой Anonymous никак не отразился, сообщает CNN.

Напомним, Anonymous обвиняют в нарушении работы интернет-ресурсов ЦРУ, Скотленд-Ярда и платежной системы PayPal, атаку на которую они провели в знак протеста против закрытия возможности перечисления средств в поддержку ресурса WikiLeaks. Кроме того, хакерам удалось взломать ряд серверов НАТО.

Недавно стало известно, что киберхулиганы из Anonymous собрались уничтожить социальную сеть Facebook "во имя неприкосновенности частной жизни". Хакеры назвали и день расправы над ресурсом - 5 ноября 2011г. О своих планах члены Anonymous рассказали сразу на нескольких языках - испанском, английском и немецком.

Из-за деятельности хакеров в июле 2011г. был уволен руководитель службы быстрого реагирования на компьютерные угрозы Министерства внутренней безопасности США Рэнди Викерс.