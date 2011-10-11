Пойманы 7 из 20 подростков, сбежавших из спецучилища в Свердловской обл. (ВИДЕО)

Задержаны семеро несовершеннолетних нарушителей, которые сбежали из закрытого Рефтинского спецучилища в Свердловской области. Поиск остальных подростков продолжается. Усилен контроль на вокзалах, выставлены дополнительные посты на дорогах.

Многие из этих подростков не раз нарушали закон и были судимы за тяжкие преступления. Реальный срок им заменён на пребывание в учебно-воспитательном учреждении.

Накануне после отбоя. 115 воспитанников решили выйти, по их словам, на вечернюю прогулку - самовольную. После 23:00 часов спецучилище закрывают на засов. Подросткам пришлось искать другой путь.

Подростки отобрали у воспитателей, среди которых 14 взрослых, в основном женщины, рации и ключи от учебных классов. В итоге 20 воспитанникам удается бежать, передают Вести.ру. "Они перепрыгнули здесь через забор! Нет таких сил и возможностей, чтобы остановить такую толпу", - рассказал и.о. директора Рефтинского специализированного училища №1 Юрий Неустроев. Один из беглецов смог даже угнать из гаража служебную "Волгу" директора. За плечами подростка уже несколько десятков угонов. По рации они сообщили дежурной, что выезжает директор – та, поверив, открыла ворота. Полиция настигла машину лишь на въезде в Асбест выстрелом в колесо.

По предварительной версии следствия, подростки устроили погром, требуя уволить замдиректора по режиму. В ГУ МВД России по Свердловской области сообщили: "Он проработал всего 10 месяцев и весьма жестко требовал, чтобы была дисциплина в связи с предъявляемыми требованиями".

По данным прокуратуры, такое уже было и не раз. "Эти факты имели место в 2010 и в 2011 году. За прошедший год было 15 фактов", - прокомментировал прокурор Асбеста Анатолий Миронов.



Оказалось, что в общежитии училища у дежурных не было тревожных кнопок, почти половина воспитателей без педагогического образования. Руководство заведения привлечено к дисциплинарной ответственности. В отношении подростков возбуждены новые уголовные дела за хулиганство и угон служебной "Волги".