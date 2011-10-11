В Екатеринбурге ученица четвертого класса умерла на физкультуре

В Екатеринбурге во вторник в помещении спортивного зала средней школы № 32 на физкультуре умерла десятилетняя девочка - ученица четвертого класса. По предварительной версии следствия, школьница скончалась «после разминочной пробежки».

После разминки ребенку стало плохо, и через непродолжительное время после этого она скончалась. Девочка училась со второй смены. По предварительным данным, освобождения от урока у нее не было. В спецгруппе по физкультуре в связи с какими-либо заболеваниями школьница не состояла.



Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи допрашивают родители девочки и школьного учителя.