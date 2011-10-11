Дело капитана судна, не оказавшего помощь пассажирам и членам экипажа затонувшего в Куйбышевском водохранилище круизного дизель-электрохода "Булгария", во вторник передано в суд, сообщает Следственный комитет РФ.

Прогулочный теплоход "Булгария", напомним, потерпел крушение 10 июля этого года в Куйбышевском водохранилище на территории Татарстана в трех километрах от берега. Погибли 122 человека.

В то же время в районе крушения судна проходил сухогруз "Арбат" под управлением капитана Юрия Тучина, который, по данным СК, не помог тонущим людям.

Уголовное дело было возбуждено по статье о неоказании помощи, предусматривающей до двух лет лишения свободы.