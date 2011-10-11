В Петербурге двухлетний малыш выпал из окна шестого этажа

В Санкт-Петербурге двухлетний малыш выпал из окна шестого этажа, в результате происшествия мальчик погиб, об этом сообщили во вторник в правоохранительных органах города.



Сотрудник правоохранительных органов Петербурга рассказал, что "в понедельник днем на Ленинском проспекте с высоты шестого этажа по недосмотру родителей упал мальчик 2009 года рождения, который от полученных повреждений скончался".



По его словам, за последние полгода в Петербурге зафиксировано более 10 случаев падения детей из окон квартир, большинство происшествий - с летальным исходом, передает Интерфакс.



В прокуратуре Санкт-Петербурга пояснили, что дети гибнут в таких случаях по причине наличия противомоскитных сеток на окнах, которые создают всего лишь иллюзию безопасности. В ведомстве также подчеркнули, что в гибели детей виновны и их родители, которые в этот момент просто недосмотрели за своим ребенком.