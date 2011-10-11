В Москве столкнулись рейсовый автобус и маршрутка, есть пострадавшие

В правоохранительных органах столицы сообщили, что в Москве столкнулись рейсовый автобус и маршрутное такси, в результате ДТП пострадали два человека.



Сотрудник правоохранительных органов рассказал, что "в понедельник вечером на Старокачаловской улице в районе дома N 5 столкнулись рейсовый автобус ЛИАЗ и маршрутное такси "Мерседес". По его словам, в результате аварии пострадали два человека - водители, которые оказались заблокированными в кабинах автобуса и маршрутки, передает ИНтерфакс.



На место аварии прибыли спасатели, которые извлекли раненых и отправили их в больницы города.