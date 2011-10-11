В Подмосковье полицейскими изъято 214 грамм героина

8 октября сотрудниками полиции на 111 км автодороги «Дон», проходящей по территории Каширского района, был остановлен автомобиль «ВАЗ - 21124». В ходе досмотра автомобиля полицейскими обнаружен сверток с веществом светло-кремового цвета. Предварительная экспертиза установила, что вещество содержит наркотическое средство «героин» массой не менее 214,1 грамм, сообщила "Аргументам.ру" представитель пресс-службы ОВД по Каширскому району Надежда Малышева.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Каширскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ - Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в особо крупном размере.