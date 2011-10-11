В Абакане повесился вышедший на пенсию майор запаса
11 октября 2011, 08:41 [ «Аргументы Недели» ]
11 октября 2011, 08:41 [ «Аргументы Недели» ]
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