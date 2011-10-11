В Абакане повесился вышедший на пенсию майор запаса

Тело 38-летнего майора запаса обнаружено на территории воинской части в Абакане, сообщает во вторник агентство "Интерфакс-Сибирь".

В следственных органах, ведущих проверку обстоятельств инцидента, пояснили, что причины самоубийства, скорее всего, личные, так как долгое время мужчина не мог найти работу. В выходной день он проник на территорию воинской части, где повесился на дереве.