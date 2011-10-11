Два человека погибли в ДТП на востоке Москвы

ДТП произошло на востоке Москвы накануне поздно вечером.

В результате лобового столкновения легковушек в районе дома номер 8 по Салтыковской улице - "Шевроле" и "Жигулей" пятой модели - погибли два человка: водитель и пассажир ВАЗа. Три человека госпитализированы.