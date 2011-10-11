МЧС: Лес в Сибири горит на площади 1,865 тысячи гектаров

1,865 тысячи гектаров леса в Сибири охвачены пожарами, наиболее сложная обстановка сохраняется в Забайкалье, сообщает во вторник Сибирский центр МЧС.

Локализовано 17 очагов на площади 1,506 тысячи гектаров, - говорится в сообщении МЧС.

На тушении огня в регионе задействованы более полутора тысяч человек, в том числе авиадесантники из других регионов, и почти 300 единиц техники. В крае продолжает действовать режим ЧС.