Ритуальное убийство совершено в Тверской области

Житель Тверской области, ранее по заявлению супруги объявленный в розыск, найден мертвым в доме, выглядящим как место совершения некоего кровавого ритуала. Полиция, как пишут интернет-СМИ, рассматривает такие версии как ритуальное убийство и убийство, инсценированное под ритуальное.

Мужчина пропал еще 7 октября, о его исчезновении заявила его жена, она же сообщила, что накануне он отправился договариваться о приобретении квартиры и имел при себе сумму в 400 тысяч рублей. Следователи отправились по адресу, указанному женщиной, где и обнаружили тело пропавшего.

На стенах комнаты, где обнаружено тело потерпевшего, обнаружены множественные следы крови, на стекле и на зеркале — пентаграммы в виде пятиконечной звезды, в дверном косяке — перья птиц. С места происшествия похищено некоторое имущество, а также денежные средства, находившиеся при потерпевшем, смерть которого наступила в результате рубленых повреждений в области головы, шеи, туловища, сообщает Следственный комитет России.

Возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) и пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбойное нападение).