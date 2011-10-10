В Великом Новгороде маляры накануне оригинально отомстили водителю, который припарковал свой BMW на тротуаре. Они выкрасили автомобиль в розовый цвет, а на заднем стекле крупными буквами написали матерное слово.

Инцидент произошел у здания на Большой Московской улице, где рабочие красили помещения первого этажа.

Владелец BMW оставил железного коня в "кармане", но машина занимала много места на тротуаре и мешала прохожим. Работяги попробовали выяснить у жильцов дома, не принадлежит ли иномарка кому-либо из них или их гостей, а потом взялись за малярные валики и перекрасили темную машину в розовый цвет.

Но этого креативным ремонтникам показалось мало, они добавили на заднее стекло крупную нецензурную надпись.

Мстители не старались остаться незамеченными. Напротив, они вели себя очень шумно, активно привлекали внимание горожан и предлагали присоединиться к процессу. Этого нельзя было не заметить, однако патрульные машины упорно не обращали внимание на происходящее.

По словам очевидцев, розовая BMW простояла на улице до ночи, а потом пропала. В городское УВД заявлений о нанесении ущерба не поступало, передает РИА Новости.